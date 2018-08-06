Синхронное плавание. Колесниченко стала лучшей в соло чемпионата Европы

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по летним видам спорта. Синхронистка сборной России Светлана Колесниченко стала лучшей в сольных выступлениях с технической программой. Это золото стало для россиян 11-м на турнире.

Колесниченко получила от судей весьма высокую оценку 93,4816 балла, сообщает РИА Новости. Второй в сольной технической программе стала Елизавета Яхно из команды Украины, а бронзовая медаль досталась итальянке Линды Черрути.