Летающие посылки: грузчик использовал скоростной способ разгрузки вагона "Почты России"

Скоростной способ разгрузки почтового вагона опробовал житель Коми — как оказалось, посылки и без современных дронов способны летать, но на небольшие расстояния. Возмущенный безалаберным отношением к чужому имуществу очевидец снял грузчика на видео.

Запись была сделана ранним утром в минувшее воскресенье, 5 августа, на железнодорожном вокзале Инты. На кадрах видно, как мужчина швыряет и пинает посылки, отправляя их на асфальт рядом с железнодорожными путями, где уже образовался "мемориал" из отправлений. Целостность содержимого коробок и пакетов его, судя по всему, не заботила, важна была лишь скорость — на все про все у грузчика ушло около пяти минут.

Спустя сутки пресс-служба "Почты России" опровергла причастность компании к инциденту. "В данном вагоне перевозился исключительно коммерческий груз ИП Макарычев из города Москвы в Инту, который состоял из различных видов обуви и личных вещей. Коммерческий груз не содержал почтовых отправлений и, согласно договору, загружался и выгружался сотрудниками организации, заказавшей транспортировку груза. ИП Макарычев не имеет претензий к "Почте России", груз был доставлен в полном объеме", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сотрудники "Почты России" не раз аналогичным образом разгружали машины и вагоны и попадали в объективы камер, а потому и автор последнего видео резонно предположил, что стал свидетелем очередной отработки техники доставки посылок пинками.