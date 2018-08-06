Дерево, рухнувшее на дорогу в Великом Новгороде, едва не придавило машину. Видео

В воскресенье, 5 августа, на Сырковском шоссе в Великом Новгороде упавшее дерево чуть не придавило легковой автомобиль. Инцидент попал в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, что легковушка, двигавшаяся по улице, успела проскочить опасный участок, куда уже через мгновение рухнул ствол дерева, не выдержавший напора ветра, которым сопровождалась гроза.

В результате инцидента никто не пострадал, однако местным водителям пришлось озадачиться поиском альтернативного маршрута, так как дорога оказалась перекрыта.