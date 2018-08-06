Светлана Кузнецова выиграла в столице США первый титул за два года

В Вашингтоне завершился турнир Женской теннисной ассоциации Citi Open с призовым фондом 250 тыс. долларов. В финале играли россиянка Светлана Кузнецова и хорватка Донна Векич. Наша спортсменка уступила в первой партии, но сумела победить в трех сетах.

Счет финального матча 4:6, 7:6, 6:2 в пользу 33-летней Кузнецовой, которая по ходу поединка отыграла четыре (!) матчбола. Для россиянки этот успех стал 18-м титулом в карьере на турнирах WTA. И это первая победа нашей теннисистки с осени 2016 года. На Citi Open Кузнецова победила во второй раз – впервые она выиграла турнир в столице США в 2014 году.