Мотоциклист оказался в больнице после столкновения с легковушкой в Твери. Видео

Полиция обнародовала кадры ДТП с участием легкового автомобиля и двухколесного транспортного средства, произошедшего в субботу, 4 августа, на улице Трудовой в Твери.

По версии правоохранителей, мотоциклист "не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем", поворачивавшим налево.

В результате ДТП 29-летний водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу, 43-летний мужчина, находившийся за рулем протараненного им Renault Logan не пострадал.