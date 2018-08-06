Приостановлены полномочия гендиректора РКК "Энергия"

Совет директоров Российского ракетно-космического предприятия "Энергия" приостановил полномочия генерального директора корпорации Владимира Солнцева. Об этом сообщается на сайте организации.

Голосование было заочным, на его основании с Солнцевым расторгнут трудовой договор. Временно исполняющим обязанности генерального директора с 4 августа назначен Сергей Романов, сообщает "Россия 24".

Романов работает в РРК "Энергия" с 1983 года. Ранее занимал должности зампреда Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, технического руководителя по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов, первого заместителя генерального конструктора — главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации. Как передает ТАСС, Романов принимал участие в разработке систем жизнеобеспечения на орбитальной станции "Салют-7", научно-исследовательском комплексе "Мир", орбитальном корабле "Буран", а также руководил другими проектами.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева — одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. Предприятие было образовано в 1946 году.