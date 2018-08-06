В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль

Полиция Германии задержала двух пенсионеров, сбежавших из дома престарелых в районе Дитмаршен, чтобы попасть на крупнейший в Европе рок-фестиваль Wacken Open Air. Событие, где выступали Red Hot Chili Peppers и Judas Priest, проходило в городе Вакен на севере страны, сообщает Independent.

Представителям власти, которые отправились на поиски меломанов по просьбе сотрудников дома престарелых, удалось найти беглецов лишь в три часа утра 3 августа.

"Пенсионеры находились в некотором смятении, однако концерт им однозначно понравился", — отметил пресс-серкретарь полиции Мерле Нойфельд.

Любители рока не хотели покидать фестиваль, полиции пришлось их задержать и доставить обратно в дом престарелых.