Стивен Сигал не будет получать зарплату в МИД России

В МИД России пояснили, что Стивен Сигал на посту спецпредставителя ведомства не будет получать зарплату. Также в МИД пояснили, чем именно займется звезда боевиков. В первую очередь это будут проекты в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта.

Подключится Стивен Сигал и к изучению наследия Русской Америки. Будет вести работу по сохранению памятных мест в США, которые связаны с Россией, сообщает телеканал "Россия 24".

4 августа внешнеполитическое ведомство объявило о назначении Стивена Сигала, у которого есть российского гражданства, своим спецпредставителем по российско-американским гуманитарным связям.