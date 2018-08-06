Александр Моор попросил помощь у Путина в строительстве тюменского облмедцентра

Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Обсуждали вопросы социально-экономического развития региона. Глава государства, в частности, интересовался строительством крупного медицинского центра в области.

"Александр Викторович, как ваш медицинский город?" – спросил президент.

"Наш медицинский город, я вам отдельно презентацию покажу, развивается, строим", — поддержал разговор и.о. губернатора.

"Вы его строите с 2007 года?" – уточнил Путин.

"С 2007 года двигаемся", — подтвердил Моор.

"У вас шесть объектов построено и еще два строятся?" – осведомился глава российского государства.

"Да. У нас в этом же проекте реализуется частный проект – центр "Мать и дитя". И мы построили три дома, где будет предоставляться жилье для работников — врачей и среднего медицинского персонала. Соответственно, строящийся центр "Мать и дитя" и дома, где уже заканчивается работа, вводим в эксплуатацию и будем людям предоставлять, — заверил президента Александр Моор. — И, соответственно, у нас есть два объекта, которыми мы должны закончить проект, – это онкологический центр и областная детская больница. По областной детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект, а по онкологическому центру – история вопроса имеет четырехлетнее движение. Я бы просил вас о помощи. В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего Послания Федеральному Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности".

"Источники надо поискать… — задумался над финансированием Путин. — Объект надо заканчивать – это совершенно точно".

- Да, да, да, — подтвердил готовность и.о. главы Тюменской области.