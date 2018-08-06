Россиянка стала первой женщиной с водительскими правами в Аравии

Россиянка Яна Овчаренко (Голосова) стала одной из первых женщин, получивших водительские прав в Саудовской Аравии. Об этом она сообщила в социальных сетях. Девушка живет в Саудовской Аравии несколько лет, работает в научно-технологическом университете имени предыдущего монарха страны покойного короля Абдаллы. Ранее она со своим мужем стали первой парой из нашей страны, которая заключила брак в Саудовской Аравии.

В 2017 году король Саудовской Аравии Сальман бен Абдул-Азиз Аль Сауд своим специальным указом разрешил женщинам управлять автомобилем. Саудовская Аравия до последнего времени оставалась единственной страной в мире, где за руль имели право садиться только мужчины. Запрет фактически действовал с 1990-х, хотя он и не был прописан в местных законах.