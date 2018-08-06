Грузовик опрокинулся и загорелся после столкновения с машиной полиции в Москве

Спешивший на вызов наряд полиции вылетел на красный сигнал на перекресток в центре Москвы и протаранил грузовую "Газель", которая от удара опрокинулась и загорелась. Последствия аварии сняли на видео.

ДТП произошло около 11 часов дня 6 августа в районе дома 11/1 по Садовой-Спасской улице. Служебная машина с включенными проблесковыми мачками вылетела на перекресток и врезалась в бок автомобилю компании "Грузовичкоф" — "Газель" завалилась на бок и тут же загорелась. Водитель самостоятельно выбрался из кабины, как и стражи порядка, первыми отбежавшие в сторону от помятого Renault Logan. Потушить пожар помогли очевидцы столкновения.

В результате аварии никто не пострадал, однако на протяжении часа движение в этом районе было затруднено. После того, как обе машины эвакуировали, пробки сошли на нет.