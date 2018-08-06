Певица Екатерина Шаврина рассказала, как ее в детстве вылечили от глухоты

Певица Екатерина Шаврина, которой рукоплескали слушатели самых прославленных концертных залов мира, оказывается, до четырех лет не говорила. Так что родители уже думали: девочка останется глухонемой.

Простые рабочие из далекого провинциального города, в семье которых было шестеро детей, решились продать весь имевшийся у них скот и сделать девочке операцию у известного профессора.

Шансов было немного, говорил врач, однако он, к счастью, ошибся: Екатерина не только заговорила, но еще и запела, и уже в 16 лет поступила в Государственный Волжский народный хор в Куйбышеве (ныне Самара).

Там она познакомилась со своим будущим мужем – композитором Григорием Пономаренко, который был вдвое старше нее. Родители были против их брака, так что общение с ними на несколько лет прервалось.

Певица признается, что так и не смогла по-настоящему полюбить его, но признательна за ту жизнь, которую он ей тогда подарил. Ведь у девушки из бедной семьи появились деньги, так что она могла помогать своим родным, и сама ни в чем не нуждалась. В этом браке Екатерина родилась сына, однако когда Пономаренко нашел себе другую женщину и ушел от нее, Шаврина только обрадовалась.

Вторым мужем певицы стал музыкант Григорий Лаздин, с которым она познакомилась на одном из концертов оркестра Александра Колкера, где тот играл.

В программе "Судьба человека" Шаврина признается, что в тот момент не могла думать ни о чем, кроме песни, и привыкала к Григорию долго. Но он все же покорил ее, узнав о любви Екатерины к моченым помидорам. В этом браке родились две дочери. Певица говорит, что по-настоящему любила Григория, но прожив вместе семь лет они все-таки расстались.

С началом перестройки и развалом СССР Шавриной, как и многим артистам в те годы, пришлось непросто. Екатерина, чтобы как-то прокормить семью, уехала в Германию.

Там она пела в ресторанах и даже мыла посуду, а вернулась в Россию лишь когда поняла, что для нее вновь на Родине появилась работа.

В 2014 году имя Екатерины Шавриной попало не в афиши, а в криминальную хронику СМИ. Тогда произошло страшное ДТП, в котором погибла сестра Шавриной Татьяна.

За рулем была Екатерина, а в салоне еще одна их сестра – Рада. Она серьезно пострадала в этой аварии и до сих пор обвиняет в случившемся Екатерину, которая была за рулем автомобиля.

Екатерина считает эти обвинения несправедливыми. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" она объясняет, почему не считает себя виноватой в этой аварии. Кроме того, певица откровенно признается, каких мужчин любит, что связывало ее с Фиделем Кастро и мэром Рио-де-Жанейро, и что происходит в жизни сегодня.