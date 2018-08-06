Лига чемпионов. Определились все конкуренты в раунде плей-офф

В штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Потенциальные соперники московского "Спартака" были известны: это победитель пары "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция).

Это, впрочем, произойдет только в случае успешного выступления московского клуба в третьем квалификационном раунде, где ему еще предстоят два матча с греческим ПАОК. Сами игры следующей стадии состоятся 21 и 22 августа, ответные – 28 и 29 августа.

Другие пары раунда плей-офф составили: "Карабах" (Азербайджан) / БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Голландия), "Мальме" (Швеция) / "Види" (Венгрия) – "Селтик" (Шотландия) / АЕК (Греция), "Янг Бойз" (Швейцария) – "Астана" (Казахстан) / "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Црвена Звезда" (Сербия) / "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Зальцбург" (Австрия) / "Шкендия" (Албания), "Славия" (Чехия) / "Динамо" (Киев, Украина) – "Стандард" (Бельгия) / "Аякс" (Голландия).