Землетрясение в Индонезии: погибших 98, раненых 200

Число погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии выросло до 98, более 200 человек получили травмы.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известил официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Он подчеркнул, что большинство тел были обнаружены на острове Ломбок, в северной части которого находился эпицентр толчков. Еще двух погибших нашли на соседнем острове Бали, который весьма популярен среди иностранных туристов.

Индонезийские власти провели с островов эвакуацию 2700 туристов. Среди иностранцев жертв нет.

Ранее сообщалось о 91 погибшем.

Землетрясение магнитудой до 7 произошло 5 августа. Эпицентр стихии находился в 49 километрах к северо-востоку от индонезийского города Матарам. Очаг залегал на глубине 10 километров.