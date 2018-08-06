Экс-игрок ЦСКА Вернблум может оказаться в "Галатасарае"

Шведский хавбек Понтус Вернблум, который покинул московский ЦСКА в статусе свободного агента, никак не найдет себе новый клуб. Его контракт с греческим ПАОК, похоже, сорвался и теперь агенты скандинава пытаются пристроить его в турецкий "Галатасарай".

Переход в ПАОК сорвался по двум причинам и трудно сказать, какая из них важнее. С одной стороны, инсайдер в окружении футболиста сообщает, что Вернблум не получил от ПАОК приемлемых финансовых условий. А с другой, супруга игрока Нина оказалась очень требовательной и не смогла выбрать ни один из вариантов жилья в Салониках, что были предложены семейству шведа.

Теперь Вернблум рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции и его жена уже отметила, что в Стамбуле ей все нравится, и она готова жить в этом городе, сообщает издание Sabah. Однако не вполне понятно, каковы финансовые условия в "Галатасарае" и устроят ли они 32-летнего полузащитника.