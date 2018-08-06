В Женеве умер шеф-повар ХХ века Жоэль Робюшон

На 74-м году в Женеве ушел из жизни один из самых знаменитых шеф-поваров в мире француз Жоэль Робюшон. Как сообщает BFM TV, рестораны в разных странах мира, которыми он руководил, суммарно были удостоены 32 звезд Michelin.

В 1989 году по версии путеводителя по отелям и ресторанам Gault Millau Робюшон был признан "Шеф-поваром века".

За годы своей работы он написал несколько книг, в основном они посвящены французской кухне. Знаменитый повар также снимался в кулинарных телешоу, передает "Интерфакс",

Шеф-повар XX век родился в 1945 году во французском городе Пуатье. С 15 лет он начал работать в кулинарной сфере, изначально занимаясь кондитерскими изделиями. В 29 лет Робюшон стал шеф-поваром ресторана известного парижского отеля Concorde La Fayette.

Французские СМИ сообщают, что у него была онкология: в течение длительного времени Жоэль Робюшон боролся с раком поджелудочной железы.