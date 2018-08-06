Велосипедистка Забелинская собирается выступать за Узбекистан

Трехкратный призер Олимпийских игр по велоспорту (гонки на шоссе) Ольга Забелинская будет выступать за сборную Узбекистана на международных соревнованиях. Спортсменка уже получила узбекский паспорт.

Российская велосипедистка Ольга Забелинская сменила спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан. Забелинская ждет соответствующего разрешения от Международного союза велосипедистов (UCI).

38-летняя Ольга Забелинская – дочь знаменитого советского велогонщика, чемпиона московской Олимпиада Сергея Сухорученкова. Выступая за сборную России, Забелинская трижды становилась призером Олимпиад. В 2012 году она завоевала две бронзовые медали в групповой и индивидуальной гонках. На Играх 2016 Ольга стала второй в индивидуальной гонке.