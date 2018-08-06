Американский сенатор позвал российских коллег в Вашингтон выстраивать диалог

Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол пригласил российских парламентариев в Вашингтон для продолжения двустороннего диалога, который начался сегодня в Москве. Члены Совета Федерации обсудили с американским коллегой ситуации в горячих точках и влияние санкций.

Встреча на уровне международных комитетов Сената США и Совета Федерации может состояться уже осенью, и есть вероятность, что даже до ноябрьских промежуточных выборов в Штатах. Сейчас идут рабочие контакты. И даже уже известно, что именно планируют обсудить на следующей встрече сенаторов.

"Речь идет о том, чтобы содействовать возобновлению диалога о стратегической стабильности, контроле над вооружения. Стимулировании возобновления рабочего диалога по противодействию терроризму, безопасности в киберпространстве и развитию торгово-экономического сотрудничества в условиях санкций", — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

С этим заявлением он выступил по итогам полуторачасовых переговоров с делегацией из США.

Интерес к этому визиту высокий. Все дело в личности главы делегации Рэнда Пола — он не занимает никаких руководящих должностей в Сенате, но известен своей независимой политической позицией. В июле именно Рэнд Пол был одним из двух сенаторов, который проголосовал против принятия закона об усилении санкционного давления на Россию, Иран и Северную Корею. Сейчас Пол последовательно выступает за выстраивание диалога между США и Россией.

"В английском языке есть слово "вовлеченность". И это понятие мы используем, когда говорим об установлении лучших отношений со странами, с которыми у нас есть разногласия. Я среди тех, кто верит, что нам нужна большая вовлеченность, что нам нужно развивать культурные обмены, контакты по линии парламентов, — подчеркнул американский сенатор. — Мы находимся в непосредственной близости от горячих точек. Мы хотим обсуждать эти вопросы открыто, откровенно. Наша главная цель — выстраивание диалога, в том числе, между законодательными органами".

Пол был одним из немногих политиков, кто выступил в поддержку итогов саммита в Хельсинки. Выступал против приема Черногории в НАТО. Сейчас приглашает российских сенаторов приехать в Вашингтон и продолжить диалог там.

"Мы пригласили членов международного комитета Совета Федерации приехать в США и встретиться с нами в Вашингтоне, также мы обсудили возможность встретиться в другой — третьей, нейтральной — стране. Дипломатия, обсуждение, диалог — все это очень важно. Мы приехали, чтобы заявить: мы хотим вести открытый диалог. Это не значит, что у нас нет проблем и трудностей. Это значит, что мы должны их обсуждать", — подчеркнул Рэнд Пол.

Участвовал Рэнд Пол и в президентской гонке 2016-го, но тогда значительную часть его электората смог перетянуть к себе Дональд Трамп. Сейчас в американской прессе его называют одним из вероятных кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.