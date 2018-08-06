Разбившийся Ми-8 поднимался без диспетчерского сопровождения

В Красноярском крае траур по погибшим в результате крушения Ми-8. Трагедия произошла в субботу и унесла жизни 18 человек. На месте катастрофы продолжают работать следователи.

Сегодняшний день объявлен в Красноярском крае днем траура. Катастрофа унесла жизни 18 человек – трех членов экипажа и 15 вахтовиков, которые приехали работать в регион. Во всех городах края приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Память погибших почтили участники Международного форума спортивных волонтеров, который стартовал в городе. С минуты молчания началось и заседание местного правительства. "Нам известны места проживания всех родственников погибших. Мы поручили нашим коллегам обеспечивать взаимодействие с ними. Нам необходимо иметь информацию о том, кто приедет и когда, чтобы обеспечить всем необходимым", — сообщил и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс.

Тела четверых жертв были эвакуированы с места крушения вертолета еще накануне. Региональные власти создали оперативный штаб, который будет заниматься в том числе и помощью родным погибших. Для прибывающих в Красноярск подготовлены места в гостинице. Родственникам предстоит сдать образцы ДНК для процедуры опознания. Все время рядом с ними будут находиться специалисты МЧС, которые окажут необходимую психологическую помощь.

Семьям погибших положены страховые выплаты, минимум по 2 миллиона рублей. Также власти в регионах окажут поддержку тем, кто потерял кормильцев. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ выплатит дополнительно миллион рублей семье одного из погибших вахтовиков, а томские власти возьмут на себя все вопросы по организации похорон жителя города.

Следственная группа продолжает работать на месте. Пока рассматриваются все версии произошедшего, в том числе человеческий фактор. Известно, что столкнувшиеся машины были перед взлетом исправны. Вертолеты выпущены в 2010 году. Командир экипажа — опытный пилот, который в общей сложности налетал 6 тысяч часов. Во время взлета не было тяжелых погодных условий.

По некоторым данным, вертолет поднимался без диспетчерского сопровождения. Однако о подлинных причинах катастрофы станет известно только после окончания всех следственных действий.