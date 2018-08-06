Будни Украины: насилие против священников московского патриархата

В Одессе украинские радикалы напали на священника московского патриархата — настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери. Несколько мужчин намеревалась оставить оскорбительные надписи у входа в собор. Священнослужитель пытался им помешать, за что и был избит.

Свидетелем нападения украинских патриотов стала камера наблюдения православного храма в Одессе. Шесть человек подошли у входа баллончиком с краской на асфальте пытаются написать оскорбления.

"Это церковь страны-агрессора. Что вы тут делаете? — Вы враги Украины, вы чините беспредел!"

На возмущение прихожан храма активисты отвечают стандартными фразами про врагов и угрозами.

"Сейчас тебе каска не поможет! – Угрожать все могут".

Провокация быстро заканчивается. Патриоты под натиском прихожан ушли, но обещали вернуться.

Так же было в Киеве этой зимой. Акция патриотов Украины была организованнее. Фаеры, дымовые шашки и плакаты. За всем безмолвно наблюдает полиция.

"Я побожаю, чтобы с 218 году лавра была украинскую. Слава Украине!"

Более 50 храмов московского патриархата на Украине захвачено силой. Об этом патриарх Кирилл сообщал еще весной этого года. И назвал такую ситуацию самым настоящим гонением.

Каждый месяц в РПЦ фиксируют случаи ограбления и поджогов украинских храмов. На некоторые церкви радикалы нападают по несколько раз. Все это делается с устного разрешения власти, которая только усиливает раскол, поддерживая Филарета и стремясь получить автокефалию. Все это инструмент политической борьбы, уверены политологи и кульминация этого процесса еще не пройдена.