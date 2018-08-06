Facebook запустит сервис для знакомств для представителей пяти полов

Представители соцсети Facebook собираются запустить собственный сервис знакомств. Его особенность будет заключаться в том, что пользоваться новой встроенной услугой смогут только люди со статусами "холост" или "в разводе", причем не двух полов, а пяти, сообщает Tech Times.

Опцию знакомств встроят непосредственно в Facebook, для подключения услуги не придется скачивать дополнительную программу или приложение. Главный нюанс – для пользования сервисом придется открыто рассказать о своей личной жизни, опубликовав соотвествующий статус. Людям, у которых в графе отношений будет написано "в браке" или "встречаюсь", доступ к разделу знакомств будет закрыт.

Кроме того, вы не сможете сами выбирать, кому написать с предложением познакомиться. Сервис сам подберет вам возможную пару на основе информации, собранной о каждом пользователе.

Самое интересное – параметры поиска. У пользователей будет возможность выбрать для знакомства мужчин, женщин, трансгендерных представителей обоих полов, а также небинарных людей (те, которые не могут отнести себя ни к мужчинам, ни к женщинам).

Дата запуска нового сервиса пока не называется.



