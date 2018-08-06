Самолет на Москву возвращается в Лондон из-за "неизвестной чрезвычайной ситуации"

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways, вылетевший из Лондона в Москву, возвращается в лондонский аэропорт Хитроу из мер предосторожности, передает РИА Новости.

По данным авиакомпании, самолет, вылетевший в понедельник из Лондона в Домодедово, объявил о "неизвестной чрезвычайной ситуации", пролетая над Латвией.

Представитель авиакомпании British Airways заявил, что это решение принято "из-за небольшой технической проблемы".

"Безопасность наших клиентов и экипажа — наш приоритет. Самолет возвращается в Хитроу в качестве меры предосторожности. Другой самолет отправится с нашими клиентами в Москву. Мы принесли извинения нашим пассажирам за задержку их полета", — сообщили в British Airways.

Как следует из сообщения авиакомпании, в настоящее время самолет летит над акваторией Северного моря.