"Зенит" и "Уфа" узнали потенциальных соперников по Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Своихвозможных соперников узнали "Зенит" и "Уфа".

"Зенит" в случае успеха в противостоянии с минским "Динамо" сыграет в раунде плей-офф с победителем пары "Мольде" (Норвегия) – "Хиберииан" (Шотландия). В третьем квалификационном раунде "Зенит" примет 9 августа минчан, а 16 августа сыграет с динамовцами в столице Белоруссии.

"Уфа" в случае выхода в раунд плей-офф сыграет с победителем пары "Рейнджермс" (Шотландия) – "Марибор" (Словения). Для этого уфимцам нужно обыграть по сумме двух встреч "Прогресс" из Люксембурга. 9 августа команды сыграют в Уфе, ответная встреча состоится 14 августа в Люксембурге.