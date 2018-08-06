У аэропорта итальянской Больньи прогремел взрыв

У аэропорта итальянского города Болоньи прогремел мощный взрыв. В Twitter очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия. На кадрах видны всполохи огня и поднимающийся столб дыма.

Никаких деталей об этом происшествии пока нет, сообщает "Интерфакс". Взрыв сопровождался сильным хлопком. По предварительным данным, взорвалась цистерна. Чем она была заполнены, выясняется.