Тимошинина и Кузнецов – бронзовые призеры чемпионата Европы

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Разыграны медали в командных прыжках. Российские спортсмены Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов заняли третье место.

Юлия Тимошинина Евгений Кузнецов завершили соревнования с суммой 349,55. Это принесло российскому дуэту бронзовые награды.

Победу одержали украинцы Олег Колодий и София Лыскун (355,90). На втором месте немцы Лу Массенберг и Мария Курьо (352,60).