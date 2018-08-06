Момент столкновения полицейской машины с "Газелью" в Москве попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения спешившей на вызов патрульной машины с грузовой "Газелью" в центре Москвы, в результате которого фургон опрокинулся и загорелся.

ДТП произошло около 11 часов дня 6 августа на Садовой-Спасской улице. На кадрах видно, как служебная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной вылетела на перекресток и врезалась в бок автомобилю компании "Грузовичкоф". "Газель" завалилась на бок и тут же загорелась, а ее водителю пришлось самостоятельно выбраться из кабины, поскольку покинувшие салон служебного Renault Logan стражи порядка быстро отбежали в сторону, прихватив необходимые документы.

"Водитель-полицейский должен был убедиться в безопасности проезда через перекресток: с его слов, он не заметил "Газель" и траектории транспортных средств пересеклись", — пояснили в пресс-службе компании "Грузовичкоф".

Грузовик помог потушить водитель проезжавшей мимо поливомоечной машины. В результате аварии никто не пострадал, однако на протяжении часа движение в этом районе было затруднено.