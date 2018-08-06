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Гибкая электроника 1 час назад
Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Инженеры создали покрытие, которое наносится на кожу и работает как аудиотехника, которую можно считать встроенной в тело. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Science Advances группой во главе с Сэвон Кан (Saewon Kang) из Национального института науки и технологий Ульсана, Южная Корея.
Чтобы реализовать задумку, авторам работы для начала пришлось выбрать подходящий материал. Он должен был соответствовать очень строгим требованиям: быть очень тонким, прозрачным, безвредным для кожи, проводящим тепло и электричество. Приняв во внимание все эти параметры, команда Кана остановилась на сети из серебряных нитей, встроенной в полимерную матрицу.
Устройство способно работать в двух режимах: как динамик и как микрофон. В первом случае оно подключается к устройству, передающему записанный звук в виде электрического сигнала, например, плееру. Затем, нагревшись до 33 oC, "кожа" вибрирует, воспроизводя звуковые волны. В режиме микрофона новинка преобразует крошечные механические колебания в электричество. Этот сигнал может быть передан подключённому запоминающему устройству.
При этом удивительный девайс может воспринимать в качестве звука как внешнее "сотрясение воздуха", так и вибрацию кожи, порождённую движением голосовых связок.
Как сообщает издание Science, исследователи протестировали свой "кожный" микрофон, попросив четырёх добровольцев разблокировать смартфон голосовой командой. Система распознавания голоса была настроена только на одного из них. При этом микрофон гаджета был отключён, а вместо него функционировало детище авторов. В итоге полученная запись оказалась достаточно качественной, чтобы смартфон верно "опознал" своего владельца в 98% случаев.
В дальнейших планах исследователей улучшить качество воспроизведения, а также точность микрофона при записи сложных звуков, таких как одновременное звучание нескольких голосов. Также планируется найти более дешёвые материалы для массового производства новинки.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о гарнитуре, которая позволит людям общаться с компьютерами без слов. Также мы рассказывали о разных вариантах искусственной кожи: с питанием от солнца, тепловыми рецепторами и тактильной памятью. Говорили мы и о "живой татуировке" из бактериальных чернил.
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