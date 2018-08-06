Новый закон изменит жизнь бывших военных городков

Надежду на перемены обрели тысячи жителей бывших военных городков по всей стране. Десятилетиями люди жили в плену нерешенных коммунальных проблем: разбитые дороги, ветхие коммуникации, дома, которые ни разу не видели ремонта. Все должен изменить новый закон о передаче военного имущества в собственность регионов.

Бежит ручей сточных вод прямо через бывший военный городок — канализационная станция не работает здесь уже 30 лет. Но она хотя бы была, а вот горячей воды никогда не было, как и газа. Баллоны на кухне — взрывоопасный, но единственный выход для жителей "Наташино".

В городке живет около тысячи человек. Каждая зима и для них, и для угольной котельной — испытание. Она строилась в одно время с воинской частью и давно в аварийном состоянии. То и дело выходит из строя. В 80-х годах решили построить новую. Она была почти готова, но так и не запущена. А когда здесь в последний раз ремонтировались дома или дороги, никто не помнит.

"Мы никому не нужны. Вот брошены и все, понимаете", — жалуется Павел Кердей.

Соседи по несчастью городок Ягунино. Воду для приготовления еды бывшие военные и члены их семей берут из родника. Ту, что течет из кранов, пить не рискуют. Света нет вторые сутки, и это нормально, высоковольтный кабель не меняли, наверное, с основания городка.

"Вроде номинально мы относимся к воинской части. А на самом деле мы не нужны никому, мы сами по себе", — объясняет Анатолий Глухов.

Забрать бывшие военные городки в собственность муниципалитета в Одинцовском районе пытаются 20 лет. Без этой формальности помочь жителям не могут. Это чужая территория и тратить на нее бюджетные деньги незаконно. Но договориться не получается.

"Дошло до абсурда: то, что нужно, например, инженерные коммуникации, нам никто не передавал, а штаб, который сгорел 12 лет назад, и там уже выросли деревья, они нам передают как существующее здание площадью 450 квадратных метров", — рассказывает Виктор Бабурин, глава сельского поселения Ершовское.

В администрации нового закона ждали особенно. Теперь собственность нельзя будет передавать без земли. А главное — те, кому достанутся проблемные объекты, получат бюджетные деньги на их содержание. В новом законе прописан и механизм переселения людей из аварийного жилья.

"Переселение будут осуществлять либо федеральный орган исполнительной власти, где есть военное служба, либо тот орган, который принял соответствующие обязательства и денежные средства на их содержание", — объясняет Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне, фракция "Единая Россия".

Жители бывших военных городков очень надеются, что закон, который рассматривали шесть лет, наконец, решит их проблемы.