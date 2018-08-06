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В ЦАР убиты трое журналистов из России 45 минут назад
Прощание с журналистами, погибшими в Африке, состоится в Москве 7 августа
Прощание с журналистами, убитыми в Центральноафриканской республике, Орхана Джемаля, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым состоится 7 августа, в Москве.
Как сообщили ТАСС в окружении погибших, прощание с Кириллом Радченко состоится в 11:00 часов утра в морге по адресу: Тарный проезд, 3. Дата его похорон пока точно неизвестна. Возможно, его будут кремировать, и похороны состоятся позднее.
Ранее киносценарист, подруга убитого режиссера Расторгуева Сусанна Баранжиева рассказала, что Александр будет похоронен 7 августа на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в 16:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Как уточняет "Интерфакс", отпевание Александра Расторгуева начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.
В свою очередь друг Орхана Джемаля Максим Шевченко выразил надежду, что все необходимые для похорон документы также будут готовы ко вторнику, и похороны пройдут в тот же день в мусульманском секторе Хованского кладбища. Дату прощания с Джемалем также подтвердил первый зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в воскресенье, что при перевозке тел погибших были утеряны некоторые документы, и МИД сейчас восстанавливает их.
31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
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