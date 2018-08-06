Взрыв в итальянской Болонье сняли на видео

Перевозивший горючую жидкость грузовик взорвался на трассе в окрестностях аэропорта итальянской Болоньи после столкновения с другим автомобилем. В результате ДТП цистерна взорвалась и получила пробоину, загоревшееся топливо вылилось на машины дилерского центра Peugeot, сообщает Repubblica.it. На данный момент известно об одном погибшем, еще 55 получили травмы. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и последствия аварии.

ЧП произошло на мосту на магистрали A14, движение по которой в настоящее время закрыто в обе стороны. После мощного взрыва в небо едва ли не на сотню метров поднялся огненный столб, а затем черные клубы дыма, которые видно за несколько километров.

Огнем оказались охвачены несколько автомобилей — загоревшееся топливо после удара выплеснулось на подготовленные к продаже машины. К тушению привлекли вертолет экстренных служб, который набирает воду в Рено и сбрасывает ее на трассу.

Часть магистрали оказалась разрушена — после взрыва фрагмент эстакады рухнул на стоящие внизу автомобили.

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, помощь медиков потребовалась 55 пострадавшим. Итальянские СМИ сообщают, что 14 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.