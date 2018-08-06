Появилось видео с места столкновения трех грузовиков и четырех легковушек на Кубани

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло днем в понедельник, 6 августа, в районе станицы Казанской Кавказского района Краснодарского края.

Издание "Кубанские новости", со ссылкой на источник в оперативных службах, сообщает, что столкнулись три фуры и четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным известно, что от полученных травм на месте аварии скончались два 24-летних мужчины, еще три человека пострадали и были госпитализированы,

Кроме того, на кадрах видна "Лада" с маркировкой и номерными знаками, свидетельствующими о ее принадлежности к полицейскому автопарку.

На месте ЧП работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства инцидента.