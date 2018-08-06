Украинский суд сократил Вышинскому срок ареста на пять дней

Апелляционный суд Херсонской области частично удовлетворил жалобу адвокатов главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на срок его ареста.

"Постановление следственного судьи об аресте до 13 сентября отменено. Суд избрал новую меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 сентября", — рассказал ТАСС адвокат Андрей Доманский.

Обжаловать это решение уже не получится, но защитники журналиста намерены продолжать добиваться отмены предъявленных ему обвинений.

Кирилл Вышинский, который имеет двойное российско-украинское гражданство, был задержан 15 мая по обвинению в государственной измене якобы из-за поддержки самопровозглашенных республик Донбасса. Позже ему также стали вменять еще и статью о незаконном обращении с оружием.

Москва неоднократно называла действия Киева произволом и давлением на СМИ.