Российские синхронистки взяли золото в соревнованиях групп

На проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы по водным видам спорта очередную победу одержали российские мастера синхронного плавания. Сборная России одержала победу в технической программе групп.

Наша команда, за которую выступали Анастасия Архиповская, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Мария Шурочкина, Михаела Каланча и Дарина Валитова, получили от судей оценку 94,6000 балла. На втором месте представительницы Украины (90,7439), третий результат у итальянок (90,3553), сообщает ТАСС.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала уже пять золотых медалей из шести возможных. Одно золото у сборной Украины, наша команда в дисциплине комбинация не участвовала.