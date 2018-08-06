На конкурсе по поеданию шашлыков худосочная турчанка съела 255 кебабов за 23 минуты

Жюри и участники конкурса по скоростному поеданию шашлыков, который устроил один из ресторанов турецкой Антальи, были немало удивлены, когда стал известен победитель.

Им оказалась 21-летняя турчанка Серен Йылмаз. Девушка, которую из-за ее хрупкого телосложения даже не хотели допускать к конкурсу, весит всего 44 килограмма. Однако ей удалось быстрее всех – всего за 23 минуты – съесть 255 кебабов (турецкий шашлык), на который ушло 4 килограмма мяса.

Кроме того, она не отказалась еще и от салата, двух стаканов воды, трех стаканов айрана и хлеба, пишет Metro. Девушка побила предыдущий рекорд в аналогичном конкурсе среди женщин. В качестве награды Серен получила в подарок смартфон и золотой самородок.