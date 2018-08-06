Мать Винокура умерла на 97-м году жизни

Артист Владимир Винокур сообщил, что его мать Анна Юрьевна скончалась на 97-м году жизни.

Об этом он написал на своей странице в Instagram: "Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!"

Дочь Винокура Анастасия тоже посвятила в Instagram сообщение любимой бабушке: ""Прощай, наша королева Анна… Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить".

Анна Юльевна Винокур родилась в 1922 году. Она работала преподавателем русского языка и литературы, являлась заслуженным учителем РСФСР.

В 1995 году она потеряла своего мужа – Натана Львовича Винокура, а в 2010-м лишилась старшего сына, предпринимателя Бориса Винокура, у которого остановилось сердце.

Владимир Винокур всегда трепетно относился к своей маме, всегда ставя ее в семье на первое место.

О дате и месте прощания с Анной Юльевной будет сообщено позднее.