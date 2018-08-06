Взрыв в Болонье: один человек погиб, 55 пострадали

В результате взрывов машин на автостраде недалеко от итальянской Болоньи погиб один человек, пострадали 55, из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

К взрыву, по данным газеты Repubblica, привело столкновение грузовика с другой машиной. Грузовик перевозил химикаты, именно они загорелись и взорвались. Вслед за этим обрушилась часть эстакады.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги – в результате загорелись машины на стоянке, некоторые также взорвались.