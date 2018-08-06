До дачи вплавь: в Подмосковье более 1000 человек не могут нормально добраться до участков
Вброд, вплавь или вдоль железной дороги с риском для жизни: больше тысячи дачников в Волоколамском районе Подмосковья вынуждены такими способами добираться до своих участков. Уже несколько лет тоннель под рельсами то и дело затапливает река. Люди добиваются строительства нормальной дороги, но пока безуспешно.
В водной глади отражается небо. Лягушки спокойно сидят в запруде, а люди переходят дорогу по колено в воде. Небольшая река в Волоколамском районе регулярно разливается, превращая тоннель в полосу препятствий.
"С 2014 года мы обращаемся в администрацию Волоколамского района по поводу нашего подъезда, неоднократно пишем о том, что нас затопило. Мы не можем проехать, пожарная машина не проезжает", — жалуется Татьяна Авдеева, председатель СНТ "Автотранспортник".
Жители пяти СНТ в Волоколамском районе — более 1000 человек — регулярно оказываются отрезанными от мира. И главная проблема даже не вода, а высота арки. После реконструкции железнодорожного полотна она стала значительно ниже.
- Два года назад у нас выезжала мусорка, вывозила от нас мусор, и на нее свалилась балка от ЖД, вот видно здесь остатки. Зимой здесь вообще можно делать передвижной автосервис, потому что все бампера свои побили.
Тоннель в путевой насыпи — так называемый технологический прокол — сделан для реки. Но это и единственный путь на территорию пяти СНТ. Только что прошел дождь, и воды в тоннеле стало еще больше. Дороги не видно. Впрочем, по документам ее здесь и в принципе нет. На картах это место обозначается знаком "Паромная переправа". Но, естественно, никакого водного транспорта здесь нет, поэтому путь придется продолжить вброд пешком. В случаях, когда вода сильно поднимается, и действительно остается только плыть, жители обходят тоннель прямо вдоль путей.
- Люди поднимаются на насыпь и пешком идут 1 километр 300 метров по железной дороге. Только с нашего товарищества трое погибли.
Выход из ситуации только один — строить новую подъездную дорогу.
"Земли эти федеральные, ими не распоряжается область, ими не может распорядиться муниципалитет, поэтому нужно решать вопрос на уровне федералов, чтобы нам согласовали по возможности трассу, которая обеспечит подъезд к этим эти пяти СНТ", — объясняет Федор Мезенцев, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья.
Жители надеются, что в следующем году администрация попробует навести мосты.
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