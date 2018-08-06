Финал Кубка России и матчи за Суперкубок будут проводиться в "Лужниках"

Московский стадион "Лужники" будет принимать финальные матчи Кубка России и Суперкубка страны. Кроме того, главная арена чемпионата мира 2018 станет местом проведения встреч сборной России, как официальных, так и товарищеских.

Правительство России утвердило Концепцию наследия чемпионата мира 2018, которая определила основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после завершения турнира. Стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске будут переданы из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации. Стадионы "Лужники", "Санкт-Петербург", "Казань Арена" и "Фишт" уже находятся в собственности субъектов Федерации, а стадион "Спартак" — в частной собственности.

Строения и сооружения временного назначения, созданные в рамках подготовки к чемпионату мира, планируется безвозмездно передать в собственность субъектов Федерации, — сообщает "Спорт-Экспресс". Московская арена "Лужники" останется главной ареной страны, на которой будут проходить матчи сборной России, а также финал Кубка и встречи за Суперкубок.