Виторган, Галкин, Запашный и другие "молодые" родители - о звездном бэби-буме

В 2017/2018 году во многих семьях известных артистов и спортсменов случилось пополнение. Родителями стали Дмитрий Маликов, Анна Курникова, Галина Юдашкина, Светлана Лобода, Ирина Шейк, Агния Дитковските, Юлия Савичева, солистка группы "Блестящие" Надя Ручка, Эммануил Виторган, Борис Галкин, диджей Грув и многие другие.

Сенсацией стала новость о том, что в очередной раз стал папой 78-летний народный артист России Эммануил Виторган.

Народный артист России Владимир Стеклов и заслуженный артист России Борис Галкин стали отцами в 70, певец Антон Беляев — в 37 лет, диджей Грув (Евгений Рудин) — в 45.

Чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Батова стала мамой в 41 год, а бывшая солистка группы "Блестящие" Надя Ручка впервые родила в 36.

В 2018-м появились дети у Светланы Лободы, теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, а у Эдгара Запашного родился долгожданный сын, и список этот можно продолжить.

Где искала отца для своего ребенка Наталья Батова, как совместить насыщенную профессиональную жизнь с заботой о новорожденных, как растут и какие наклонности проявляют малыши в этих звездных семействах, какие чувства испытали немолодые по паспорту, но молодые душой родители, когда узнали, что скоро в их жизни появятся дети, и почему рожать никогда не поздно?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – обсуждение звездного бэби-бума 2018 года.