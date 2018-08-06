Число жертв и пострадавших при взрыве в Болонье растет

По меньшей мере, три человека погибли, более 70 пострадали в результате взрывов нескольких машин на автостраде близ итальянской Болоньи.

Как передает ТАСС, об этом сообщил итальянский новостной телеканал Rai News 24.

6 августа на эстакаде грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной. От удара взорвались химические вещества, которые перевозил грузовик. В результате обрушилась часть эстакады. Пламя перекинулось на автосалон, расположенный рядом с местом происшествия, где загорелись и начали взрываться автомашины на стоянке.

Среди раненных 11 карабинеров и муниципальных полицейских, которые вместе с представителями других экстренных служб прибыли на место ЧП.