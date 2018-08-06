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Обнаружение и лечение различных форм рака 45 минут назад
Найден способ усыплять раковые клетки
Рак – это не какая-то чужеродная болезнь, вторгающаяся в организм человека. По сути, речь идёт об обыкновенных клетках, начинающих бесконтрольно делиться. Современные методы лечения рака (химиотерапия и радиотерапия) предназначены для уничтожения опухолей, но зачастую они разрушают и здоровые клетки.
Новый метод австралийских учёных более точен и останавливает пролиферацию клеток опухоли, эффективно "усыпляя" рак.
Напомним, что каждая клетка имеет определённый лимит на то количество раз, которое она сможет в течение своей жизни разделиться, прежде чем её ДНК слишком "износится". В определённый момент организм завершает работу таких повреждённых клеток при помощи биологического процесса под названием старение (на клеточном уровне старение проявляется в замедлении деления клеток). Дальнейшее деление клетки невозможно. В идеальном мире иммунная система затем выносит из организма весь накопившийся биологический мусор.
Но идеального мира, конечно же, не существует. Некоторые клетки отказываются следовать установленным правилам. Рак, например, обладает непревзойдённой ловкостью, при помощи которой он может обманывать природные механизмы, а опухоль продолжать существовать и даже расти.
Если учёные найдут способ обратить физиологическое старение вспять, то такой подход может стать важным новым оружием в борьбе с раком. Недавно австралийские учёные создали соединения, которые могут выполнить столь амбициозную задачу.
"Новый класс соединений останавливает деление и пролиферацию раковых клеток за счёт "отключения" их способности продолжать клеточный цикл. [Мы используем] технический термин – клеточное старение. Но, по существу, клетки просто усыпляются. Раковые клетки не мертвы, но они фактически остановлены на своём пути", — объясняет один из ведущих авторов исследования Анна Фосс (Anne Voss).
Ещё в 2012 году исследователи обнаружили, что "удаление" гена KAT6A, контролирующего распространение клеток, помогло мышам со смертельной лимфомой прожить в четыре раза дольше обычного. Позднее специалисты начали более тщательно изучать работу этого гена и связанного с ним KAT6B, чтобы выяснить, может ли блокирование их функций помочь в лечении рака.
После "досмотра" примерно 250 тысяч молекул, которые могут ингибировать, то есть подавлять работу этих генов, учёные обнаружили двух перспективных кандидатов на эту роль — WM-8014 и WM-1119.
Проведя эксперименты на животных, исследователи обнаружили, что эти молекулы могут способствовать старению раковых клеток без повреждения ДНК или воздействия на здоровые клетки.
Так, молекула WM-8014 была протестирована на рыбках данио-рерио с раком печени, а WM-1119 остановила прогрессирование лимфомы в организме мышей.
Несмотря на то, что исследователи ещё не изучили, что происходит со "спящими" клетками впоследствии, учёные полагают, что иммунная система в конечном итоге распознает "врагов" и избавит организм от них.
Будущая работа ответит на этот вопрос (и многие другие). Исследователи отмечают, что обнаруженные молекулы готовы к возможным клиническим испытаниям.
"Мы считаем, что эти соединения будут эффективны в лечении тех видов рака, где быстрая пролиферация раковых клеток происходит за счёт KAT6A и KAT6B. Если мы ингибируем эти гены, это может оказать терапевтический эффект", — говорит Тим Томас (Tim Thomas), ведущий автор исследования.
Например, говорит Томас, учёные считают, что такой метод будет эффективен при некоторых видах рака кроветворной системы, той же лейкемии .
Результаты исследования представлены в научном издании Nature.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают о самых интересных и перспективных разработках, которые потенциально могут спасти человечество от опухолей и метастазирования. В частности, учёные разработали для борьбы с раком самые маленькие в мире лазеры.
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