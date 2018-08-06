Актриса Анна Соколова умерла на сцене

Актриса Прокопьевского драмтеатра Анна Соколовоа умерла прямо на сцене во время репетиции спектакля, в котором играла главную роль, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Соколовой было 49 лет, она была ведущей актрисой театра. О причинах смерти артистки не сообщается.

6 августа также стало известно о смерти актера Виктора Черненко – он скончался в возрасте 56 лет.