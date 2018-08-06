"Локомотив" начал переговоры с представителями Смолова

Чемпион России по футболу "Локомотив" предпримет попытку приобрести нападающего сборной страны и "Краснодара" Федора Смолова. Представители клуба и игрока начали переговоры о трансфере.

"Локомотив" ищет пути усиления атаки и рассматривает Смолова, как потенциального новобранца. В свою очередь Федор также хотел бы сменить клуб. Контракт 28-летнего нападающего с "Краснодаром" истекает через год, поэтому сделка выгодна и для нынешней команды Федора.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководители "Локомотива" вступили в переговоры с представителями игрока. Говорить о результатах пока рано. Трансферное окно в чемпионате России закрывается 31 августа.