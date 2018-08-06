Скандал в New York Times: в США не хотят видеть проявления расизма в отношении белых
В американской газете The New York Times отказались увольнять редактора из-за старых расистских твитов. Пикантности ситуации добавляет то, что высказывалась в Сети азиатка в адрес белых. Теперь в Соединенных Штатах говорят о том, что расизм существует лишь в отношении так называемого цветного населения, а им самим, получается, можно все.
"Белые люди скоро вымрут, потому что перестанут размножаться", — это лишь один из нескольких твитов, которые опубликовала Сара Чон, новый редактор газеты The New York Times. Пользователи Сети, вполне ожидаемо, обвинили ее в расизме. В самом издании встали на защиту девушки.
"Ее журналистика и тот факт, что она молодая азиатская женщина, сделали ее предметом частых онлайн-домогательств", — объяснили в издании.
В защиту выступили другие СМИ. В издании Vox призвали не принимать слова Чон буквально. Тем временем, в американских горячих дискуссиях родился тезис: расизма в отношении так называемых белых не существует. Яркий пример — акция активистки Кендис Оуэнс. Она просто скопировала некоторые твиты Сары Чон к себе на страницу, лишь заменив слова "белый" на "черный". Администрация социальной сети ее сразу же заблокировала. Активировать аккаунт удалось спустя лишь сутки, после волны недовольства пользователей.
"Это общество уже давно превратилось из общества большинства в общество различных меньшинств. Исходя из этой точки зрения, любое большинство не заслуживает какой-то поддержки", — объясняет Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики.
Еще показательный случай: афроамериканка подает в суд на одну энергетическую компанию, так как ей выслали автоматически сгенерированный пароль, и случайно получилось слово "nigga", которое женщина сочла оскорблением. Так, благодаря 5 буквам, у нее есть неплохие шансы в суде на победу.
"Очень тонкая грань между нарушением закона, каких-то этических норм и серьезными преступлениями. Дональд Трамп во время предвыборной компании говорил, что политическая корректность переходит все границы, и надо будет от политической корректности уходить", — говорит Павел Шариков, старший ведущий сотрудник Института США и Канады РАН.
Скандал с Сарой Чоп может стать прецедентом, ведь когда в расизме обвиняют темнокожего или азиата — это нонсенс. И, возможно, сегодня на этот случай закрывают глаза специально, чтобы впредь на каждом обсуждении или даже суде вспоминать девушку из Кореи, которой все сошло с рук, и она до сих пор работает в одном из главных изданий страны.
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