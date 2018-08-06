Отравление в Солсбери: Лондон запросит экстрадицию двух россиян

Правительство Великобритании намерено запросить у РФ экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Как передает ТАСС, об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на свои информированные источники в правительстве и органах безопасности.

Издание сообщает, что после того, как сотни сотрудников полиции и специальных служб отследили весь маршрут россиян с момента их приезда в Великобританию до отлета из страны, в Королевскую прокурорскую службу поступило обращение подготовить запросы об экстрадиции.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии после того, как нашли коробку с неким флаконом. 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а 20 июля Роули был выписан из госпиталя.

Сотрудники Скотленд-Ярда, проводившие расследование, заявили, что британцы отравились "Новичком" — тем же нервно-паралитическим веществом, с помощью которого 4 марта 2018 года в соседнем городе Сосбери было совершено покушение на экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля, ранее осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летнюю дочь Юлию.

В нападении на Скрипалей Лондон обвинил Москву. Россия категорически отвергла все обвинения, проинформировав мировую общественность о том, что разработка данного вещества не велась ни в СССР, ни в РФ.

Представители британской военной химической лаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.