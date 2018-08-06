Пловчиха Светлана Чимрова взяла серебро чемпионата Европы в 200 в баттерфляем

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Российская спортсменка Светлана Чимрова заняла второе место в плавании на 200 метров баттерфляем.

Светлана Чимрова лидировала на протяжении трех четвертей дистанции. И лишь на последних метрах пропустила вперед венгерскую спортсмену Богларку Карас. Светлана уступила чемпионке 20 сотых секунды, показав время 2 минуты 7,33 секунды.

Эта медаль стала первой для наших спортсменок, завоеванных в плавании стилем баттерфляй.