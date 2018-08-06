Порошенко потерялся и нашелся через неделю

Украинский политолог Ярослав Макитра опубликовал в своем Фейсбуке фотографию "потерявшегося" президента Украины Петра Порошенко за ужином в киевском ресторане Manu.

Снимок Макитра сопроводил подписью о том, что ужинал с друзьями и увидел за соседним столиком семейство Порошенко во главе с президентом страны.

Ранее украинские СМИ обратили внимание на то, что руководитель республики уже неделю отсутствует на своем рабочем месте и принялись гадать, куда мог уехать Порошенко. Сообщалось, что он отдыхает на своей вилле в Испании, на яхте в Средиземном море, у берегов Сардинии или в условиях секретности на Украине.

В начале года разразился скандал, когда украинские журналисты сообщили, что президент Украины провел отпуск на Мальдивах под именем Mr. Petro Incognito, потратив при этом не менее полмиллиона долларов. Порошенко в ответ заявил, что все расходы оплатил из собственного кармана.