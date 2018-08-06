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Ситуация на Украине 42 минуты назад
Киевские власти готовят своим гражданам транспортную ловушку
Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом рассказал министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. По мнению экспертов, в преддверии выборов киевские власти выводят на первый план тему национализма. Чем это может обернуться для украинцев?
Обычным пассажирам следить за очередной идеей министров некогда, ведь чиновники, которые собираются отменить железнодорожное сообщение Украины с Россией, сами такими поездами, скорее всего, редко передвигаются, да и вряд ли перелеты в бизнес-классах самолетов смогут сменить на путешествия в плацкарте и купе. Министр инфраструктуры Украины заявил, что совсем скоро вопрос о закрытии движения будет решен.
Тот самый поезд Киев – Москва: ежедневно на нем тысячи украинцев приезжают в Россию. Кто-то — на заработки, кто-то — к родственникам. В случае отмены прямого железнодорожного сообщения, многие украинцы останутся в транспортной ловушке.
Кто пострадает больше всего, похоже, никто не просчитывал. Только за прошлый год в Россию из Киева, Одессы, Львова, Кривого Рога и других украинских городов на 8 сохранившихся поездах с Украины приехали более 4 миллиона человек, большинство из которых — на заработки. Из-за сложного экономического положения многие едут на работу вахтовым методом.
"Пострадают не только пассажиры, но и работники украинской железной дороги, — отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Сообщение с Россией всегда было одним из самых востребованных. После закрытия направлений, сократится загрузка проводников".
Если после отмены прямого авиасообщения многие стали летать из Киева в Москву через соседнюю Беларусь, то в случае с поездами — стыковки или пересадки станут невозможными. Иначе время в пути из Киева, к примеру, в российскую столицу, может составить двое или даже трех суток. Не говоря уже о возможной стоимости билетов выше нынешних тарифов в несколько раз.
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