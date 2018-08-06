Пловец Климент Колесников – чемпион Европы в стометровке на спине

На проходящем в Глазго чемпионате Европы по водным видам спорта продолжают радовать российские пловцы. Климент Колесников стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине. Серебро у Евгения Рылова.

В финал пробились сразу два российских пловца, которым не оказалось равных. Климент Колесников одержал победу с новым рекордом России и юниорским рекордом мира — 52,53 секунды. На втором месте Евгений Рылов — 52,74. Бронзовая медаль у грека Апостолоса Христу.

18-летний Климент Колесников завоевал третью золотую медаль на турнире в Глазго. Ранее Климент стал чемпионом на дистанции 50 метров на спине и в комбинированной эстафете.

Анастасия Гуженкова завоевала бронзовую награду на дистанции 200 метров кролем. Валерия Саламатина заняла шестое место.