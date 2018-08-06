"Уфа" одержала крупную победу над "Анжи"

Второй тур российской премьер-лига завершился матчем в Уфе, где одноименный клуб принимал махачкалинский "Анжи". Уфимцы одержали победу с результатом 3:0.

Хозяева очень мощно начали встречу, и уже на третьей минуте нигерийский легионер "Уфы" Сильвестр Игбун вывел свою команду вперед. Нападающий головой отправил мяч в цель после навеса Ивана Облякова. Уфимцы продолжили натиск, и вскоре Иван Пауревич забил второй мяч. Однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у полузащитника уфимцев. И, несмотря на большой перевес "Уфы", гол Игбуна остался единственным в первом тайме.

После перерыва соперники создали немало острых моментов, но на табло по прежнему светился счет 1:0. Лишь под занавес встречи вышедший на замену Ондржей Ванек сумел дважды огорчить вратаря махачкалинцев Юрия Дюпина.

В итоге победа "Уфы" 3:0. Уфимцы набрали 4 очка и вышли на третье место. "Анжи" с 3 очками расположился на 9 позиции.